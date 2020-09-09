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أخبار العالم

بين أسوأ العملات أداء في العالم.. الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوى

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:58 ص
الليرة التركية تهبط
الليرة التركية تهبط إلى أدني مستوى
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سمر صالح
تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي دون 7.49 مقابل الدولار، اليوم الأربعاء، تحت تأثير تنامي العزوف من المخاطر والذي زاد ضغوط البيع في العالم.

وسجلت الليرة مستوى متدنيا عند 7.4920 لتصل خسائرها مقابل العملة الأمريكية منذ بداية العام الجاري إلى نحو 21 % بين أسوأ العملات أداء في العالم.

وصعدت الليرة من جديد إلى 7.4870 بحلول الساعة الـ 07.45 بتوقيت جرينتش.

ومع انخفاض العملة التركية في ست من بين الجلسات السبع الماضية، مازال المستثمرون يترقبون إشارات على ما إذا كان البنك المركزي أوقف سياسة تشديد نقدي غير مباشرة استمرت شهرا.
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