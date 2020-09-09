نائب يشيد بملاحقة "الكهرباء" لسارقي التيار من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع

أعلن النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان بالبرلمان تأييده التام لتصريحات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة التى أكد فيها أنه تم وضع آليات جديدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لملاحقة سارقى التيار الكهربائى من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع، الذين يبلغ عددهم ما يقرب من 9 ملايين 500 مشترك حتى الآن.





وقال « إسماعيل » فى بيان له اصدره اليوم انه يجب القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة خاصة بعد اتجاه وزارة الكهرباء الى تعميم هذه العدادات ، مطالبا من الوزارة الاسراع فى تنفيذ خطتها لملاحقة سارقى الكهرباء وتحصيل حق الدولة منهم مع تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضدهم.





وكان الدكتور محمد شاكر قد أكد أنه تم اكتشاف عدد من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع ببعض شركات توزيع الكهرباء من بينها من يقوم بمخالفة شروط التعاقد من خلال التلاعب فى عداد الكهرباء للتهرب من تحمل قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية المستهلكة، لافتًا إلى أنه تم اكتشاف الأمر نتيجة عدم شحن رصيد بهذه العدادات لفترة طويلة وتبين أن معدل استهلاك هولاء المواطنين الشهرى كان منتظم وبالتفتيش عليهم وجدوا تلاعب بعدادات المشتركين.





وقال الوزير إنه للحد من سرقات التيار الكهربائى سيتم وضع عداد ذكى فى كل لوحة توزيع كهرباء مركزية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا العداد يمكن شركات توزيع الكهرباء من تحديد سارقى التيار الكهربائى وأماكنهم والقدرات المسروقة.





وأوضح شاكر أن هناك حاليا 9 ملايين 500 ألف عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتستهدف الوزارة تركيب 2 مليون عداد سنويًا و تسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.