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برلمان

النائب عماد محروس يشيد بتخفيض رسوم تراخيص القيادة.. ويطالب برقمنة المرور

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:16 م
اللواء عماد محروس
اللواء عماد محروس عضو مجلس النواب
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فريدة محمد
وجه اللواء عماد محروس عضو مجلس النواب التحية والتقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية لحرصه على استمرار دور وزارة الداخلية فى تخفيف أى أعباء على كاهل المواطنين.

وأشاد " محروس " فى بيان له أصدره اليوم بقرارات الداخلية التى اتخذتها بشأن تخفيض رسوم استخراج الرخص وتجديدها وتمثل القرار الأول فى تخفيض رسوم استخراج رخصة القيادة الخاصة وتجديدها من ١٨٠٠ جنيه لـ ٩٠٠ جنيه بعد تخفيض رسوم شهادتى الباطنة والنظر اللتين يتم استخراجهما من داخل الوحدات والقرار الثانى بمد العمل فى كافة وحدات ومجمعات المرور على مستوى الجمهورية الى الساعة ٨ مساء لاستيعاب الإقبال الكبير على تركيب الملصق الإلكترونى وتجديد الرخص، مع التشديد على التواجد المستمر للضباط داخل الوحدات لمتابعة سير العمل وتذليل اى عقبات للمواطنين أما القرار الثالث الذى سيتم دراسته وتعميمه للعمل على زيادة أعداد الموظفين ومهندسي الفحص الفني ، وكذا زيادة عدد شبابيك الخزن ودفع الرسوم داخل كافة وحدات ومجمعات المرور لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين وإنهاء تراخيصهم فى أسرع وقت ممكن لرفع المعاناة عنهم وبالفعل تم فى عدد من المجمعات المرورية بالقاهرة وجار تعميمه.

ووصف النائب عماد محروس هذه القرارات بالمهمة متوجها بكل الشكر لجميع المسئولين عن المرور بوزارة الداخلية على جهودهم الكبيرة فى مساندة المواطنين المترددين على وحدات تراخيص المرور، مطالبا من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعطاء اولوية قصوى لدخول خدمات تراخيص السيارات بجميع انواعها فى ملف التحول الرقمى بعد النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة التى حققتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأعرب النائب عماد محروس عن ثقته التامة فى قدرة الدكتور عمرو طلعت على تنفيذ هذه المهمة لأن الواقع العملى أكد للمصريين أن هذا الوزير من الوزراء الناجحين والقادرين على تنفيذ تكليفات الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى باحترافية وبدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، مؤكدا أن رقمنة تراخيص المرور وكل مايتعلق بخدمات داخل وحدات تراخيص المرور سوف يخفف العبء عن جميع العاملين داخل هذا القطاع الجماهيرى الكبير والمهم كما انه سوف يوفر الوقت والمال على جميع المواطنين المترددين على وحدات تراخيص المرور.
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