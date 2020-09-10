فيديو جراف| حكاية ربة منزل قتلت عشيقها وهما يمارسان الجنس في الحي الهادئ

شهدت المنطقة الرابعة بمدينة السادس من أكتوبر، جريمة بشعة عندما أقدمت ربة منزل على قتل عشيقها وسرقته.





الواقعة كشفتها الأجهزة الأمنية، حيث تبين أن المتهمة والمجنى عليه اعتادا على التقابل وممارسة الجنس سويا داخل شقة 6 أكتوبر، وأن المجنى عليه من محافظة الفيوم.



ويوم الواقعة، ذهبت المتهمة إلى منزل المجنى عليه، في المنطقة الرابعة بمدينة السادس من أكتوبر، وأثناء قيامهم بممارسة الرذيلة، نشبت بينهم مشاجرة ما دفع السيدة إلى قتل المجنى عليه بقطعة حديد كانت متواجدة بالشقة.



