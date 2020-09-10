AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديو جراف| حكاية ربة منزل قتلت عشيقها وهما يمارسان الجنس في الحي الهادئ

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:33 م
جريمة بشعة
جريمة بشعة
Advertisements
رامي المهدي
شهدت المنطقة الرابعة بمدينة السادس من أكتوبر، جريمة بشعة عندما أقدمت ربة منزل على قتل عشيقها وسرقته.

الواقعة كشفتها الأجهزة الأمنية، حيث تبين أن المتهمة والمجنى عليه اعتادا على التقابل وممارسة الجنس سويا داخل شقة 6 أكتوبر، وأن المجنى عليه من محافظة الفيوم.

ويوم الواقعة، ذهبت المتهمة إلى منزل المجنى عليه، في المنطقة الرابعة بمدينة السادس من أكتوبر، وأثناء قيامهم بممارسة الرذيلة، نشبت بينهم مشاجرة ما دفع السيدة إلى قتل المجنى عليه بقطعة حديد كانت متواجدة بالشقة.

ويمكن معرفة التفاصيل فى الفيديو جراف التالي:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أقسم بالله ما ولادي.. نادية قتلت أبو العيال بعدما اتهمها بممارسة الجنس مع الرجال

ضربته بقطعة حديد علشان تسرق عربيته .. تفاصيل قتل سيدة لحداد داخل مسكنه بالجيزة

اللقاء الأخير.. اعترافات قاتلة حداد أكتوبر: ضربته على راسه بـ حديدة واحنا بنمارس الرذيلة

استدرجته للمنزل.. تفاصيل قتل ربه منزل لحداد فى أكتوبر

ربة منزل أكتوبر.. قتلت عشيقها وهما يمارسان الجنس وأخذت بصمته وهو جثة

ترشيحاتنا

انخفاض معدل التضخم الشهري -0.3% لشهر أغسطس2020

والد الطفل الغريق يتهم موظفي نادي الزمالك بالتسبب في وفاة ابنه

ست بـ 100 راجل.. تعرف على قصة #سيدة_القطار

200 مليون جنيه شرط إنبى لرحيل أسامة جلال إلى الأهلي

بالأسود اللامع.. ريم البارودي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

رسميا.. الكاف يعلن تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم رفض الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فواكه تزيد الصفائح الدموية في الجسم سريعًا

بـ فستان لافت.. ريم البارودي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

الفواكه المسببة للحساسية.. 8 أنواع احذر الإفراط فيها