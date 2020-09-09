منى عبد الغني لـ صدى البلد: أقرأ عددا من السيناريوهات خلال الفترة الحالية

تستعد الفنانة منى عبد الغني للعودة إلى التمثيل مجددا، وذلك بعد انشغالها ببرنامجها "الستات ميعرفوش يكدبوا" الفترة الماضية.









وقالت منى عبد الغني لـ "صدى البلد" إنها تقرأ عددا من السيناريوهات خلال الفترة الحالية، على أن تختار بين أحد منهم بشرط أن يكون عملا اجتماعيا هادفا.





اقرأ أيضا:











وكانت منى عبد الغني تعرضت في يوليو الماضي لهبوط في الدورة الدموية؛ ما تطلب نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، عقب انتهاء حلقة برنامجها "الستات ميعرفوش يكدبوا".







