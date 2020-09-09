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فن

منى عبد الغني لـ صدى البلد: أقرأ عددا من السيناريوهات خلال الفترة الحالية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:00 م
منى عبد الغني
منى عبد الغني
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شروق ابراهيم
تستعد الفنانة منى عبد الغني للعودة إلى التمثيل مجددا، وذلك بعد انشغالها ببرنامجها "الستات ميعرفوش يكدبوا" الفترة الماضية. 


وقالت منى عبد الغني لـ "صدى البلد" إنها تقرأ عددا من السيناريوهات خلال الفترة الحالية، على أن تختار بين أحد منهم بشرط أن يكون عملا اجتماعيا هادفا.
 

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وكانت منى عبد الغني تعرضت في يوليو الماضي لهبوط في الدورة الدموية؛ ما تطلب نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، عقب انتهاء حلقة برنامجها "الستات ميعرفوش يكدبوا".


يذاع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" من السبت إلى الأربعاء في تمام الثالثة عصرًا، وتقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني وسهير جودة.

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