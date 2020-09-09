AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بني سويف: إزالة 3576 تعديا على أراض زراعية وأملاك دولة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:36 م
إزالة مخالفات البناء
إزالة مخالفات البناء
Advertisements
محمد عبدالحليم
صرح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أنه تمت إزالة 3238 حالة تعد بواقع 2243 حالة على الأراضى الزراعية، و995 حالة على أراضى أملاك الدولة (917 حالة تعد بالبناء المخالف + 78 حالة تعد بزراعات غير جادة)، في حين تم ضبط 338 حالة مخالفة بناء على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك منذ صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء في "25 مارس2020" بحظر انتقال وتحرك المواطنين، لمجابهة انتشار العدوى بكورونا، وحتى أمس، الثلاثاء 8 سبتمبر.


اقرأ أيضا: 


جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي الذي عرضه السكرتير العام اللواء هشام شادي، بشأن سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف والعشوائي، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.


وأكد المحافظ أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة، والتي تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من مسار، من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أو المستجدة مع التركيز على التعديات"في المهد"، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل جميع الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي الذي توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة أكثر من 2200 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

محافظ بني سويف: إزالة 2214 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

إزالة 2248 حالة تعد على الأراضى وضبط وإزالة 307 مخالفات بناء ببني سويف

إزالة 2300 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف

إزالة 2883 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

إزالة 2886 حالة تعديات على الأراضى و335 مخالفة بناء في بني سويف

ترشيحاتنا

أول تعليق من بريطانيا على قرار وقف تجارب لقاح أوكسفورد لعلاج كورونا

مدبولي: أغلب البناء المخالف تم على الأراضي الزراعية ..فيديو

ربة منزل أكتوبر.. قتلت عشيقها وهما يمارسان الجنس وأخذت بصمته وهو جثة

إيه اللي حصل؟.. مصطفى مدبولي يتحدث لأول مرة عن العجوزة ومدينة نصر

بعد تغريم مرتضى منصور.. شوبير: أول مرة أشوف أكشن من اتحاد الكرة "فيديو"

انخفاض مستمر.. ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 9-9-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقي مصرعه بمنزله.. كلب شرس يهاجم مالكه المسن ويصيبه بجروح مميتة

بفستان على الموضة.. رشا مهدي تتألق في أحدث جلسة تصوير

فضيحة على الملأ.. تصرف لا يصدق من سيدة لمعاقبة زوجها الخائن