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تعليم

3 درجات.. النزول بمجموع القبول ببعض مدارس التعليم الثانوي العام بدمياط

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:57 م
اجتماع محافظ دمياط
اجتماع محافظ دمياط
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زينب الزغبي
استجابة لرغبات أولياء الأمور، قررت ،اليوم، الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط ، النزول بمجموع القبول ببعض مدارس التعليم الثانوي العام ثلاث درجات أخرى.


وصرحت محافظ دمياط، الأربعاء، بأنها وافقت  على النزول مرة أخرى بمجموع القبول ببعض مدارس التعليم الثانوى العام من ٢٤٣ درجة إلى٢٤٠ درجة كحد أدنى للقبول بالعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠، وذلك إستجابة لمطالب ورغبات أولياء الأمور.

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ووجهت المحافظ تعليماتها إلى عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع ٢٤٠ درجة كحد أدنى بالأماكن الشاغرة بالمدارس التى لم تستوف الكثافة مع مراعاة البعد الاجتماعى والأسرى.

وأوضحت أنها حريصة على مصلحة الطلاب والنزول بالدرجات في مصلحة الطلاب للدخول للمرحلة الثانوية  متمنيا التوفيق لجميع الطلاب بجميع المراحل الدراسية.
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