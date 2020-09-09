AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الوزراء: لن نسمح بأي بناء عشوائي في الدولة بعد اليوم

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:49 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أنه  اعتبارا من اليوم،  ستواجه الدولة اي  مخالفة او بناء عشوائي بصرامة شديدة ولن نسمح بوجود اي  بناء عشوائي وغير رسمي في الدولة المصرية. 

واضاف مدبولي، خلال موتمر صحفي بمقر مجلس الوزراءا، أننا بناء علي توجيهات الرئيس السيسي قمنا بالاسرع بالاشتراطات التي تبني عليها الاراضي لافتار إلى  أن رخصة  بناء اي عقار ستكون بمثابة عقد مشترك بين المواطن والدولة وستكون هناك  التزامات علي الدولة والمواطن مكتوبة  في الرخصة. 

وتابع مدبولي ان هدفنا ان نبني  دولة حقيقية ويكون بها  بناء يتمتع فيه المواطن  بجودة حياة اسوة بالدول الاخري وسنبذل  كل الجهد لحل أي مشاكل في هذا الملف حتي نصل لدولة نتفاخر بها أمام العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشوارع جراجات.. رئيس الوزراء: تبطين 7000 كم من الترع خلال عامين.. واشتراطات جديدة لتنظيم البناء بالمحافظات

رئيس الوزراء: إجراءات رادعة لأي محاولة بناء على الأراضي الزراعية

مدبولي: إنشاء وحدات لرصد مخالفات البناء في كل محافظة بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية.. ولن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة أو أي بناء عشوائي مرة أخرى

مدبولي: إنشاء وحدات لرصد مخالفات البناء في كل محافظة بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية

عبر الفيديو كونفرانس.. رئيس الوزراء يجتمع بمحافظ مطروح لمتابعة ملف مخالفات البناء

رئيس الوزراء: استخراج رقم قومي لكل شقة في مصر | تفاصيل

ترشيحاتنا

قدم أى ورق ومتخافش.. مدبولى يوجه رسالة إلى المواطنين بشأن مخالفات البناء

أفضل طريقة لإزالة الكرش للنساء

أنيقة كالعادة.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير

قرار عاجل من الكاف بشأن مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأرصاد: أمطار غزيرة على سيناء وجنوب الصعيد غدا.. والقاهرة تسجل 35

كل واحد عايز يبنى فى أرضه.. رئيس الوزراء: الحيز العمراني الجديد يستوعب 24 مليون نسمة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل القهوة تفسد مفعول البنج؟.. طبيب يجيب

تجهيزات جديدة لـ فورد موستنج شيلبي G500 موديل 2021.. صور

لقي مصرعه بمنزله.. كلب شرس يهاجم مالكه المسن ويصيبه بجروح مميتة