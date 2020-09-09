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أخبار البلد

مايا مرسي تستقبل ممثلة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر لبحث سبل التعاون

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:51 م
صدى البلد
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أمل مجدى
استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، مساء أمس كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، للتعرف على جهود المجلس في مجال النهوض بالمرأة وبحث سبل التعاون بين الجانبين.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بـ كريستين عرب التي تزور المجلس لأول مرة منذ توليها المنصب الجديد، معربة عن سعادتها بالتعاون معها خلال الفترة القادمة في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التى تهدف لتمكين المرأة في العديد من المجالات مثل برامج الشمول المالي، ودعم المرأة المعيلة، الى جانب  التدريب والتوعية.
  
وأشارت رئيسة المجلس، إلى العديد من الأنشطة والمشروعات التى نفذها المجلس خلال الفترة الماضية، ومنها  مُحفز سد الفجوة بين الجنسين الذي أطلقته مصر مؤخرًا مع المنتدى الاقتصادي العالمي كأول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأعربت كريستين عرب عن عميق سعادتها بعملها في مصر كممثلة لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة وهي فرصة للتعاون مع المعنيين بشؤون المرأة في مصر، ثم قامت بعرض بعض  أوجه التعاون المستقبلية المقترح العمل عليها خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى استكمال المشروعات والبرامج والأنشطة القائمة بالفعل.
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