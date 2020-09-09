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اقتصاد

خلال 7 أشهر.. 7 ملايين دولار حجم صادرات مصر من الصناعات الغذائية للبحرين

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:20 م
ولاء عبد الكريم
أكد هاني برزي، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن صادرات الصناعات الغذائية في مصر تطورت بشكل ملحوظ خلال آخر 5 سنوات، حيث سجلت الصادرات 2.906 مليار دولار عام 2015، وارتفع إلى 3.048 مليار دولار عام 2016  بنسبة نمو 4.9%، وزاد إلى 3.081 مليار دولار عام 2017 بنسبة نمو 1.1%، وواصلت الزيادة إلى 3.100 مليار دولار عام 2018، وحققت أعلى معدل نمو في عام 2019 بنسبة 10% لتسجل 3.400 مليار دولار. 

 
وأشار "برزي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " إلى أبرز المجموعات الدولية المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، حيث تستحوذ الدول العربية على صادرات بقيمة 1.893 مليار دولار عام 2019 مقارنة مع 1.704 مليار دولار عام 2018 بنسبة نمو 11%.


واستحوذت الدول الأوروبية على 448 مليون دولار عام 2019 مقارنة مع 410 ملايين دولار عام 2018 بنسبة نمو 9%، فيما استحوذت الدول الأفريقية بدون العربية على 409 ملايين دولار صادرات عام 2019 مقابل 387 مليون دولار عام 2018 بنسبة نمو 6%.


وبلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية لأمريكا 195 مليون دولار عام 2019 مقابل 158 مليون دولار عام 2018 بنسبة نمو 23%، ليحقق أعلى معدل نمو بين كافة المجموعات الدولية.

 
أما بالنسبة لتطور صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى البحرين، بلغت 7 ملايين دولار خلال النصف الأول من عام 2020، وحققت 18 مليون دولار عام 2019 بنسبة نمو 19% مقارنة مع عام 2018 والتي سجلت 16 مليون دولار، ومرتفعة بنسبة نمو 11% عن عام 2017 الذي سجل 14 مليون دولار.


ونوه بأن حجم الصادرات الغذائية المصرية للبحرين ضعيف مقارنة بإجمالي ما تستورده البحرين من صناعات غذائية، والتي بلغت حوالي 1.3 مليار دولار تمثل 13% من إجمالي واردات البحرين من كافة السلع والبالغة 10.3 مليار دولار.
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