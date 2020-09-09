محافظ أسيوط ورئيس لجنة متابعة انتخابات مجلس الشيوخ يتفقدان بعض مقار اللجان الانتخابية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاربعاء ، يرافقه المستشار أسامة السمان رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية ورئيس لجنة المتابعة على انتخابات مجلس الشيوخ بأسيوط عددًا من مقار اللجان الانتخابية بحي شرق أسيوط لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ في جولة الإعادة في اليوم الثاني لها والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتوفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستورى بمشاركة فرق التعقيم والتطهير لكافة اللجان ومحيطها .





شارك في الجولة التفقدية المستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة وأيمن محروس رئيس حي شرق.





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حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد بعض لجان الانتخابات بمقر مدرسة طه حنفي المليجي الإعدادية بنين ومدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بحي شرق وسط اقبال من المواطنين وكبار السن والتقى ببعض المواطنين داخل المقار واطمأن على تطبيق كافة إجراءات التعقيم والإجراءات الاحترازية داخل اللجان وتوفير الكراسي المتحركة لكبار السن بجميع اللجان كما التقى بعض المستشارين من رؤساء اللجان والمشرفين على اللجان واطمأن على انتظام عمليات التصويت بسهولة ويسر كما تفقد الإجراءات الأمنية لكافة اللجان وسط تأمين من قوات الشرطة وتواجد لأفراد الأطقم الطبية والتمريض باللجان واستخدام بوابات التعقيم.













كما راجع المحافظ جميع الاجراءات الاحترازية والأمنية باللجان والتقى ببعض رؤساء اللجان مقدمًا لهم الشكر على دورهم الوطني في المشاركة في الاستحقاق الدستورى لانتخابات مجلس الشيوخ وتأكد من توافر كافة المستلزمات وأدوات التعقيم وتوزيع الكمامات على الناخبين بأماكن الانتظار المخصصة لهم فضلًا عن تخصيص مظلات أمام اللجان لاستقبال الناخبين واماكن مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفر وسائل تهوية ومبردات مياه وكراسي متحركة للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم.













وأشاد المحافظ – خلال الجولة – بمشاركة كبار السن والسيدات في التصويت في جولة الإعادة معلنًا تقديم كافة الدعم والمساعدة لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضاري والديمقراطي الذى يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون مجددًا مناشدته للمواطنين للنزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 في جولة الاعادة.







