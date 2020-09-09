أهم الأخبار .. استخراج رقم قومي لكل شقة في مصر.. ووزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

نشر موقع صدى البلد الإخباري ، عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها خلال التقرير التالي :

حريق مخيم اللاجئين.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لـ اليونان

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن استعداده لدعم اليونان بعد الحريق الذي نشب في مخيم المهاجرين بجزيرة ليسبوس اليونانية..للمزيد اضغط هنا

بعد وقف تجارب لقاح شركة "أسترازينيكا" لفيروس كورونا.. أول تعليق من وزير الصحة البريطاني

علق وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأربعاء، على قرار شركة "أسترازينيكا" بوقف تجارب لقاح لفيروس كورونا ووصفه بأنه "تحديا"، مشيرا أنه لن يعيق بالضرورة جهود تطوير لقاح.. للمزيد اضغط هنا

رئيس الوزراء: استخراج رقم قومي لكل شقة في مصر | تفاصيل

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،ان قانون التصالح في مخالفات البناء ليس قانونا عقابيا، إنما لخدمة المواطنين..

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وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة .. ونسبة النجاح 93%

اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة الدور الثانى الثانوية العامة 2020، بنسبة نجاح وصلت إلى 93%.. للمزيد اضغط هنا

بعد انفراد صدى البلد بلقائه.. الفنان جمال يوسف يكشف رد فعل نقيب الممثلين

استضافت الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد الفنان جمال يوسف والذى تحدث عن رحلة مرضه بـ سرطان البلعوم.. للمزيد اضغط هنا

تجديد دماء الأجانب.. الأهلي في طريقه لضم 4 صفقات سوبر

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن هناك عددا من اللاعبين المرشحين بالفعل للأهلي في مركز رأس الحربة والجناح.. للمزيد اضغط هنا