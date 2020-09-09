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رياضة

تجديد دماء الأجانب.. الأهلي في طريقه لضم 4 صفقات سوبر

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:27 م
الأهلي
الأهلي
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إسراء أشرف
أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن هناك عددا من اللاعبين المرشحين بالفعل للأهلي في مركز رأس الحربة والجناح.


وقال عمر ياسين عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الأهلي تواصل مع 4 لاعبين يسعى للتعاقد معهم، وهناك تأييد ورفض في تلك الصفقات، والأسم الأول هو المغربي أيوب الكعبي الذي فسخ عقده مع هيبي فورتشين الصيني ويحق له التوقيع لأي نادٍ مجانًا".


وأضاف:" اللاعب الثاني هو يوسف البلايلي، والثالث بن مالانجو لاعب الرجاء المغربي، ولاعب الترجي حمدى الهوني".


وتابع: "بن مالانجو واحد من الأسماء التي تم ترشيحها للانتقال إلى الأهلي وهو من أفضل اللاعبين في الرجاء المغربي، وهناك محاولات للتعاقد معه، ولدي معلومة مؤكدة بأنه من الأسماء المرشحة وبقوة للانتقال لصفوف الفريق في الموسم المقبل".


وواصل:" لكن الرجاء المغربي سيواجه الزمالك، وستكون فاصلة في موقف الأهلي بشأن ضم مالانجو صاحب الـ26 عامًا، وحال ظهوره بشكل جيد، سوف يتحرك مسئولو النادي للتعاقد معه".


وأكمل:" أيوب الكعبي لديه 3 عروض، ناديين من مصر وفريق سعودي، وبيراميدز تحدث مع اللاعب ولكنه أجل موقفه".


وأردف:" الأهلي تحدث مع الكعبي ووصل معه لمراحل متقدمة، لكن اللاعب لم يحسم موقفه، خاصة بعد أن تحدث معه مدرب منتخب المغرب، وأكد له أن انضمامه لصفوف أي نادٍ أوروبي هو بوابته للعب في المنتخب، وبالتالي فأن اللاعب يسعى للبحث عن عرض أوروبي".
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