AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي مع يوسف البلايلي

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:47 م
يوسف البلايلي
يوسف البلايلي
Advertisements
إسراء أشرف
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النادي الأهلي توصل لاتفاق رسمي مع يوسف البلايلي جناح فريق أهلي جدة السعودي ومنتخب الجزائر من أجل التعاقد معه رسميا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:" الأهلي بالفعل يريد التعاقد مع يوسف البلايلي وتم التفاوض معه".

وأضاف:" أهلي جدة السعودي يريد بيع عقد البلايلي، كما أن اللاعب لديه رغبة في الرحيل رسميا، وهناك رغبة مشتركة بين الطرفين، في إنهاء التعاقد خلال الفترة المقبلة".

وواصل عمر ربيع:" الأهلي اتفق مع البلايلي على ضمه حال موافقة نادي أهلي جدة وطلب مبلغ معقول للتخلي عنه، من الوارد أن تحسم الصفقة مقابل مليون و250 ألف يورو، أو مليون ونصف المليون يورو".

وأكمل:" الأهلي اتفق مع اللاعب الجزائري، وينتظر تحديد موقفه مع أهلي جدة السعودي خلال الايام القادمة".

وأتم:" في حالة عدم قبول عرض النادي الاهلي من جانب اهلي جدة، فأن اللاعب سيبحث عن عرض أوروبي أو في أي دولة آخرى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كواليس انتقال موليكا نجم مازيمبي إلى ليل الفرنسي .. وحقيقة عرض الاهلي

عرض أوروبي يهدد بقاء رمضان صبحي في الأهلي

عمر ربيع ياسين يكشف موقف الأهلي النهائي من شراء عقد رمضان صبحي

مقابل 2 مليون يورو .. يوسف البلايلي يوافق على الانتقال لـ النادي الأهلي

وافق على تخفيض الراتب.. تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم يوسف البلايلي

أخبار الرياضة.. تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم يوسف البلايلي.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

فايلر يحسم الجدل حول ظهور كهربا في قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي

لمدة 20 سنة.. رئيس الوزراء يزف بشرى للمواطنين بشأن الأحوزة العمرانية "فيديو"

أفضل طريقة لإزالة الكرش للنساء

شاهد.. شوبير يكشف عن مفاجآت فى قضية غرق طفل في نادي الزمالك

إيه اللي حصل؟.. مصطفى مدبولي يتحدث لأول مرة عن العجوزة ومدينة نصر

دون سابق إنذار.. مدبولي يستنكر طلبات المواطنين بالمرافق: انتوا مخالفين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل القهوة تفسد مفعول البنج؟.. طبيب يجيب

تجهيزات جديدة لـ فورد موستنج شيلبي G500 موديل 2021.. صور

لقي مصرعه بمنزله.. كلب شرس يهاجم مالكه المسن ويصيبه بجروح مميتة