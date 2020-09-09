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رياضة

معركة الهبوط.. جدول الدوري السعودي قبل الجولة الأخيرة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 09:49 ص
فرق الدوري السعودي
فرق الدوري السعودي
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إسراء أشرف
يسدل الستار، اليوم، الأربعاء، على الجولة رقم 30 والأخيرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي توج بها فريق الهلال قبل جولتين على النهاية.

وستشهد هذه الجولة، إثارة كبيرة، حيث ستسجل اسم النادي الثالث، الذي سيهبط إلى دوري الدرجة الأولى، مع العدالة والحزم.

ويتصدر الهلال زعيم آسيا، جدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 69 نقطة، يليه النصر في المركز الثاني برصيد 61 نقطة، ثم أهلي جدة في المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

بينما يحتل اتحاد جدة في المركز الـ11 برصيد 32 نقطة، فيما يتواجد العدالة  في المركز الأخير، وكان أول فريق يودع البطولة.

ويحتاج اتحاد جدة تحقيق الفوز على العدالة، ليضمن البقاء في الدوري، دون النظر لنتائج الفرق الأخرى، أما في حال التعادل سيعتمد على خسارة التعاون والفيحاء، وتعادل ضمك، لتجنب الهبوط، وفي حالة الخسارة سيهبط رسميا، في حال تعادل ضمك أمام الفتح، وتعادل التعاون مع الفيحاء.

وجاء ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة الأخيرة كالتالي..

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