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حوادث

حاول دخول الشقة عنوة.. سيدة تسكب ماء ساخنا على زوجها المريض نفسيا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:59 م
ضبط متهمة
ضبط متهمة
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مصطفى الرماح
تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإلكترونية تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام زوجته بالتعدى عليه بالضرب وتعذيبه بسكب الماء الساخن على جسده وإحداث إصابته بحروق متفرقه، والاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، وطرده و"زوجة ابنه المتوفى، وأبنائها" من مسكنهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المجنى عليه "بالمعاش -  مقيم بدار السلام بالقاهرة" ، ومن خلال الفحص؛ تبين سابقة قيامه بتحرير محضر ضد "زوجته ، ونجله" لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته دون التطرق لما تضمنه مقطع الفيديو المتداول.


وبالفحص وإستدعاء زوجته وبمناقشتها أقرت أن المذكور يعانى من إضطراب نفسى وسابقة فصله من عمله إثر ذلك ، وتلقيه العلاج بأحد مستشفيات الطب النفسى ، وأنه دائم الخلافات مع أسرته وذويه عقب وفاة نجله إثر حادث مرورى ، وسابقة قيامه بتهديد نجلته ببث مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تتضمن تعديهم عليه بالضرب.

وأضافت بسابقة قيامه ببيع الشقة سكنهما "مسكن الزوجية" إلا أنها تمكنت من إعادة شرائها، كما قررت أنه بتاريخ الواقعة فوجئت بحضور المذكور وبحوزته قطعة حديدية، مستغلًا عدم تواجد نجلهما "المشكو فى حقه الثانى" وقيامه بإتلاف باب الشقة محاولًا الدخول والإقامه صحبتها كرها عنها، مما دعاها لإلقاء كمية من الماء الساخن عليه محدثة إصابته المشار إليها. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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