توفير سبل الراحة للمواطنين.. نائب محافظ قنا يتفقد سير العملية الانتخابية بإعادة "الشيوخ"

تفقد حازم عمر نائب محافظ قنا، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددا من المقرات الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.









وتفقد نائب المحافظ المقرات الانتخابية بلجان (مدرسة وحدة السمطا بحرى - مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية) بمركز دشنا، ولجان (مدرسة البهاء زهير الاعدادية - المخزن للتعليم الأساسي) بمركز قوص، وأكد أن اللجان فتحت أبوابها أمام الناخبين في موعدها وأنه تمت مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.









وأكد حازم عمر، أن الأجواء الانتخابية تسير على ما يرام ولم يتم رصد أي شيء من شأنه أن يوثر بالسلب على العملية الانتخابية.









وحث نائب المحافظ جموع المواطنين على ضرورة الإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، مؤكدًا على أن الجهات التنفيذية بالمحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ليتمكنوا من ممارسة حقوقهم السياسية والإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.