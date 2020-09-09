محافظ سوهاج يُكرم فريق عمل المستشفى التعليمي

كرم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج ، العاملين بمستشفى سوهاج التعليمي، الاطقم الطبية والإدارية؛ وذلك تقديرًا لجهودهم في التصدي لجائحة فيروس كورونا المُستجد.





، للدكتور أحمد عز العرب، مدير عام مستشفى سوهاج التعليمى، تكريمًا له على جهوده المبذولة في الفترة الماضية ووقوفه إلى جانب وطنه في مواجهة الوباء العالمي الجديد. وأهدى "الفقي"، درع المحافظة





كما كرم محافظ الإقليم ، بعض الأطباء والتمريض ، وقدم لهم شهادات التقدير، تقديرًا لمجهوداتهم، ومن بينهم: "الدكتور وائل عزت، أخصائي الباطنة، محمد أحمد ثابت، طبيب مقيم الباطنة، صفاء حفني سالمان، مُشرفة تمريض قسم العزل، مارينا وليم فلتس، ممرضة بقسم العزل، شيماء بريدي، ممرضة بقسم العزل .





كما أهدت إدارة مستشفى سوهاج التعليمي، الدكتور محمد فوزي السوده، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية درع المستشفى، تقديرًا لمجهوده ودعمه الدائم والمُستمر للطاقم الطبي بالمستشفى.