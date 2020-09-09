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محافظات

محافظ سوهاج يُكرم فريق عمل المستشفى التعليمي

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:05 م
محافظ سوهاج يُكرم
محافظ سوهاج يُكرم فريق عمل المستشفى التعليمي بالمحافظة
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سوهاج -قسم المحافظات
كرم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، العاملين بمستشفى سوهاج التعليمي، الاطقم الطبية والإدارية؛ وذلك تقديرًا لجهودهم في التصدي لجائحة فيروس كورونا المُستجد.

وأهدى "الفقي"، درع المحافظة، للدكتور أحمد عز العرب، مدير عام مستشفى سوهاج التعليمى، تكريمًا له على جهوده المبذولة في الفترة الماضية ووقوفه إلى جانب وطنه في مواجهة الوباء العالمي الجديد.

كما كرم محافظ الإقليم، بعض الأطباء والتمريض، وقدم لهم شهادات التقدير، تقديرًا لمجهوداتهم، ومن بينهم: "الدكتور وائل عزت، أخصائي الباطنة، محمد أحمد ثابت، طبيب مقيم الباطنة، صفاء حفني سالمان، مُشرفة تمريض قسم العزل، مارينا وليم فلتس، ممرضة بقسم العزل، شيماء بريدي، ممرضة بقسم العزل .

كما أهدت إدارة مستشفى سوهاج التعليمي، الدكتور محمد فوزي السوده، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية درع المستشفى، تقديرًا لمجهوده ودعمه الدائم والمُستمر للطاقم الطبي بالمستشفى.
محافظ سوهاج يُكرم فريق عمل المستشفى التعليمي
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