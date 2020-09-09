AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محافظ قنا يدعم نادي الألومنيوم في رحلة الصعود للممتاز

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:21 م
اللواء طيار أشرف
اللواء طيار أشرف الداودى محافظ قنا
Advertisements
رباب الهوارى
لبي مسئولو مجلس إدارة نادي الألومنيوم دعوة اللواء طيار أشرف الداودى محافظ قنا بمكتبه للاطمئنان علي استعدادات فريق الألومنيوم لتكملة مباريات دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.


وصرح صلاح صالح مدير عام النادي والمشرف علي الفريق بأنه قام بتلبية دعوة اللواء طيار أشرف الداودي محافظ قنا بمكتبه للاطمئنان علي استعدادات فريق الكرة بالالومنيوم لتكملة مباريات الدوري.


وقدم المشرف علي الفريق الشكر للواء طيار أشرف الداودى علي اهتمامه بالفريق الأول ودعمه المعنوي للنادي.


يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم، ااختتم معسكره الخارجى بمنتجع الاأسيوطي سبورت أمس بعد خوض أربعة لقاءات ودية بين الفيوم وانتهت بفوز الألومنيوم 2 /0 ، ولقاء فريق سمسطا والذي انتهي بفوز الألومنيوم 2 /1، ومواجهة نادي المصرية للااتصالات التى انتهت بالتعادل السلبي، واختتم معسكره بلقاء تليفونات بني سويف الذي انتهي بالتعادل الإيجابي 1/1.


واحتل فريق الألومنيوم المركز الثالث برصيد 32 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر فريق بنى سويف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اللجنة الطبية تخطر فريق بني سويف بموعد المسحة الأولى

ياسر الكناني: سعيد للغاية برجوعى إلى بيتى الثانى نادي الألومنيوم

لاعبو بني سويف يخضعون للمسحة الأولى لكورونا .. صور

استعدادا للمظاليم| طبية اتحاد الكرة تخطر بني سويف بنتيجة المسحة الأولى لكورونا

استعدادات مكثفة في بنى سويف لعودة الدورى بالمظاليم

ترشيحاتنا

بناء على شكاوى المواطنين.. مدبولى يستعرض نص قانون التصالح الجديد

مدبولي يحسم الجدل: صاحب العقار هو المسئول عن التصالح

بيان هام من الجيش اللبناني بشأن تفجيرات مرفأ بيروت

مرتضي منصور بعد تغريمه: هى إدارة الأهلي ملائكة.. ومسيرك يا جنايني ترجع تشحت مني تذاكر.. فيديو

شاهد لحظة سرقة سيارة محام عن طريق عصابة السيارات بالدقهلية

فضيحة على الملأ.. تصرف لا يصدق من سيدة لمعاقبة زوجها الخائن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. ابنة أحمد زاهر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

«دبلة الخطوبة» و«يخمس».. 10 مصطلحات عامية دارجة يرجع أصلها إلى زمن الفراعنة

أسرار الكافيهات.. طريقة عمل رغوة النسكافيه الكثيفة بـ3حيل