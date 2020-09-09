محافظ قنا يدعم نادي الألومنيوم في رحلة الصعود للممتاز

لبي مسئولو مجلس إدارة نادي الألومنيوم دعوة اللواء طيار أشرف الداودى محافظ قنا بمكتبه للاطمئنان علي استعدادات فريق الألومنيوم لتكملة مباريات دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.









وصرح صلاح صالح مدير عام النادي والمشرف علي الفريق بأنه قام بتلبية دعوة اللواء طيار أشرف الداودي محافظ قنا بمكتبه للاطمئنان علي استعدادات فريق الكرة بالالومنيوم لتكملة مباريات الدوري.









وقدم المشرف علي الفريق الشكر للواء طيار أشرف الداودى علي اهتمامه بالفريق الأول ودعمه المعنوي للنادي.









يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم، ااختتم معسكره الخارجى بمنتجع الاأسيوطي سبورت أمس بعد خوض أربعة لقاءات ودية بين الفيوم وانتهت بفوز الألومنيوم 2 /0 ، ولقاء فريق سمسطا والذي انتهي بفوز الألومنيوم 2 /1، ومواجهة نادي المصرية للااتصالات التى انتهت بالتعادل السلبي، واختتم معسكره بلقاء تليفونات بني سويف الذي انتهي بالتعادل الإيجابي 1/1.









واحتل فريق الألومنيوم المركز الثالث برصيد 32 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر فريق بنى سويف.