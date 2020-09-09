AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نادر سعد: التسهيلات المقدمة من الحكومة حول التصالح تعود بالنفع على مالك العقار.. فيديو

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:17 م
الدكتور مصطفى مدبولى،
الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
Advertisements
البهي عمرو
أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تحدث اليوم بشكل واضح وكامل عن مخالفات البناء، وما تقوم به الدولة لمواجهة ذلك.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن قانون التصالح في مخالفات البناء، يختص في الأساس بتوفيق الأوضاع مع مالك العقار الذي يكون مسئولًا عن التسوية، موضحًا أن هناك شكاوى وصلت لمجلس الوزراء، في الأيام الماضية، ضد ملاك العقارات، وغياب الملاك، موضخًا أن قانون التصالح تم تعديله في يناير 2020 وهذا يعكس مرونة الحكومة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامية " عزة مصطفى، أن ساكن الوحدة السكنية، تقع على عاتقه مسئولية عدم سؤاله في الوحدة المحلية، إذا كان الطابق مخالف أم صادر له ترخيص، لذلك لا بد أن يعي المقبل على شراء وحدة سكنية، الدرس؛ ليبحث عن إذا كان العقار مرخصا من عدمه.

وأكد نادر سعد، أن كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة؛ من أجل مالك العقار، أبرزها عدم طلب الحكومة استيفاء جميع الأوراق قبل 30 سبتمبر الجاري؛ من أجل التصالح، موضحًا أنه ليس هناك مَدًا للتصالح، ولكن المد لفترة استكمال الأوراق فقط.

وأوضح أن قانون التصالح يطبق على أوضاع سابقة، أي بأثر رجعي، وهذا طبيعي؛ كونه يتعامل ويعالج أوضاع قائمة وتمت بالفعل، وتم إقراره في أبريل 2019، وكل من بنى بعد إقرار هذا القانون لا ينطبق عليه القانون، لا سيما وأنه ليس فيه توفيق أوضاع.

وواصل، أن كل وحدة سكنية سيكون لها رقمها القومي لتحديد موقعها، ليوضح أن الوحدة قانونية وليست مخالفة، بالإضافة إلى أن كل البيانات الخاصة مع المصالح الحكومية تتم من خلال هذا الرقم، ما يسهل التعامل معها وتقديمها بصورة أسهل من خلال هذا الرقم التعريفي، فضلًا عن أنه يميز الوحدات القانونية من المخالفة، على أن يمنح هذا الرقم مجانًا من الدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة لطالبي توفيق أوضاع مخالفات البناء: ادفعوا مبلغ جدية التصالح وإلا الإزالة فورا

أن يكون منظما.. الحكومة: نسعى إلى تقليل عدد السيارات المركونة في الشوارع

التصالح في مخالفات البناء.. التنمية المحلية: التصالح على التصوير الجوي حتى يوليو 2017 لخارج الحيز العمراني وأبريل 2018 داخله.. صاحب الوحدة يتحمل القيمة .. ومحاكمات عسكرية للمخالفين

بالإنفوجراف.. تفعيل إجراءات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

مد فترة التصالح وتخفيض الرسوم.. ملاحظات النواب حول قانون مخالفات البناء.. ومطالب باستدعاء الحكومة

مراقب بالأقمار.. الحكومة توجه رسالة مهمة للراغبين فى شراء الشقق

ترشيحاتنا

بفستان قصير.. ابنة أحمد زاهر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بفستان على الموضة.. رشا مهدي تتألق في أحدث جلسة تصوير

نجم نادى الزمالك يهنئ أحمد الشيخ بـ عيد ميلاده.. شاهد

بسبب هذه الصور.. الجمهور يصف درة بـ ملكة جمال الكون | شاهد

مدبولي: الدولة لن تهدم أي مبانٍ يشغلها مواطنون

تسهيلاً على المخالفين.. إسكان البرلمان: إلغاء الرسوم الهندسية من قيمة التصالح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. ابنة أحمد زاهر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

«دبلة الخطوبة» و«يخمس».. 10 مصطلحات عامية دارجة يرجع أصلها إلى زمن الفراعنة

أسرار الكافيهات.. طريقة عمل رغوة النسكافيه الكثيفة بـ3حيل