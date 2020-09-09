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أخبار العالم

ناشطة مزقت جواز سفرها على الحدود.. فاعتقلتها حكومة بيلاروسيا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:34 م
ماريا كوليسنيكوفا
ماريا كوليسنيكوفا
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قسم الخارجي
اعتقلت سلطات بيلاروسيا، عضوة كبيرة في  هيئة مجلس تنسيق المعارضة، وذلك على خلفية حملة لردع المناهضين للرئيس لوكاشينكو.

ووفق ماذكرت صحف روسية، فقد اعتقلت  "ماريا كوليسنيكوفا"، بعدما ذكرت تقارير رسمية أنها سافرت خارج البلاد إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم هيئة الحدود الحكومية البيلاروسية، أنطون بيتشكوفسكي، إن "المعلومات الخاصة بمكان تواجد كوليسنيكوفا والتقييم القانوني لتصرفاتها سيتم تقديمها لاحقا".

وياتي اعتقال المعارضة بعدما عقد زميلين لها مؤتمرا صحفيا في العاصمة الأوكرانية كييف، أمس، اتهمما فيه السلطات البيلاروسية بتنظيم تسفيرهما إلى أوكرانيا بصورة قسرية.

 وذكرا أن المعارضة كوليسنيكوفا، رفضت مغادرة البلاد ومزقت جواز سفرها عند المنفذ الحدودي، وهو ما أدى إلى اعتقالها.


واندلعت الأزمة في بيلاروس في أغسطس الماضي على خلفية الانتخابات الرئاسية التي حقق فيها الرئيس الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، الذي يترأس البلاد منذ عام 1994، فوزا ساحقا وحصد أكثر من 80% من أصوات الناخبين، حسب البيانات الرسمية، لكن معارضي لوكاشينكو رفضوا الاعتراف بنتائج الانتخابات، متهمين السلطات بتزويرها، فيما نظمت في مختلف أنحاء البلاد مظاهرات احتجاجية واسعة مطالبة بتنظيم انتخابات جديدة.

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