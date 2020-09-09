صوتكم مسموع.. أحمد موسى يصفق لـ الحكومة على الهواء

قام الإعلامي أحمد موسى، بالتصفيق لـ الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، موضحًا أن قامت بتسهيل الإجراءات الخاصة بالتصالح. أن الحكومة الإجراءات





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه بعد حديث رئيس الحكومة اليوم لن يجرؤ أى شخص رفض طلب تصالح من مواطن.





وأوضح الإعلامي أحمد موسى: "صوت المواطن مسموع، ولذلك تحدث رئيس الحكومة اليوم بكل قوة .. والمواطن عندما يذهب بصورة البطاقة سيكون بذلك بدأ فى التصالح".





وأشار الإعلامي أحمد موسى، أن: "جميع التعقيدات التى كانت موجودة فى الماضي تم إلغاؤها من اليوم".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" الدكتور مصطفى مدبولى مد شهرين لاستكمال أوراق التصالح فى مخالفات البناء بعد الحصول على نموذج 3".



