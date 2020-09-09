AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صوتكم مسموع.. أحمد موسى يصفق لـ الحكومة على الهواء

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:36 م
أحمد موسى يصفق لـ
أحمد موسى يصفق لـ الحكومة على الهواء
Advertisements
البهي عمرو
قام الإعلامي أحمد موسى، بالتصفيق لـ الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، موضحًا أنالحكومة قامت بتسهيل الإجراءات الخاصة بالتصالح.   

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه بعد حديث رئيس الحكومة اليوم لن يجرؤ أى شخص رفض طلب تصالح من مواطن. 

وأوضح الإعلامي أحمد موسى: "صوت المواطن مسموع، ولذلك تحدث رئيس الحكومة اليوم بكل قوة .. والمواطن عندما يذهب بصورة البطاقة سيكون بذلك بدأ فى التصالح". 

وأشار الإعلامي أحمد موسى، أن: "جميع التعقيدات التى كانت موجودة فى الماضي تم إلغاؤها من اليوم". 

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" الدكتور مصطفى مدبولى مد شهرين لاستكمال أوراق التصالح فى مخالفات البناء بعد الحصول على نموذج 3".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصطفى بكري: مشاكل مخالفات البناء نتيجة عدم تحديد القانون من يسدد قيمة التصالح.. فيديو

الحكومة: قطع المياه والكهرباء عن أصحاب هذه العقارات

أحمد موسى: 60% من المعتدين على أملاك الدولة لا يدفعون ضرائب.. هناك فساد يعطل التصالح

ملف مهم وحساس.. أحمد موسى ينتظر مداخلات المشاهدين للرد على تساؤلات مخالفات البناء

الإسكان: اللجان تبالغ في تقديرات قيمة التصالح.. إزالة أي مخالفة قبل 2008 بحكم محكمة ولن تكون بقرار المحافظ.. تشطيب الوحدات السكنية لا ينطبق عليه قرار إيقاف تراخيص البناء

أحمد موسى ينفعل على الهواء.. تعرف على السبب

ترشيحاتنا

لماذا لم يؤذن الرسول طيلة حياته؟ 5 أسباب لا يعرفها الكثير

مسن أبيض يصف أفارقة بـ"القرود"| والنتيجة علقة ساخنة.. شاهد

صوتكم مسموع.. أحمد موسى يصفق لـ الحكومة على الهواء

بيان هام من الجيش اللبناني بشأن تفجيرات مرفأ بيروت

4 دول عربية تتحفظ على بيان جامعة الدول بإدانة تدخلات تركيا في المنطقة

أول رد فعل للرئيس اللبناني على العقوبات الأمريكية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. ابنة أحمد زاهر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

«دبلة الخطوبة» و«يخمس».. 10 مصطلحات عامية دارجة يرجع أصلها إلى زمن الفراعنة

أسرار الكافيهات.. طريقة عمل رغوة النسكافيه الكثيفة بـ3حيل