المقصود من قوله الطيبون للطيبات وهل الخبيث لا يتزوج طيبة؟

أوضح لدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، معنى قوله تعالى: «والطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ»، أن الرجال الطيبين يميلون ميلًا فطريًا وكونيًا إلى من يشبهونهم ومن يوافقونهم من الفتيات والزوجات الطيبات، والعكس صحيح.
وأضاف «شلبي»، في إجابته عن سؤال: «ما معنى قوله تعالى: «وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ»؟»، أنه ليس لازمًا ولا يوجد حكم تشريعي يدل على أن الخبيث لا يجوز له الزواج من طيبة -كما يفهم البعض-.
وأشار إلى أنه إذا كان الأمر ليس تشريعيًا، إلا أن على الإنسان أن يبحث عن الزوجة الصالحة ويتخير أمًا لأولاده تحافظ على ماله وعرضه.
تنكح المرأة لأربع
من جانبه، أفاد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، بأن مقاصد الناس في الزواج مختلفة فمنهم من يبحث عن المرأة ذات الجمال، ومنهم من يطلب الحسب، ومنهم من يرغب في الزواج من امرأة ثرية، ومنهم من يتزوج المرأة لدينها.