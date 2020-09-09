المقصود من قوله الطيبون للطيبات وهل الخبيث لا يتزوج طيبة؟





ونوه «عبد المعز» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- جعل الأساس في اختيار الزوجة أن تكون صاحبة دين، ولا مانع أن تجمع مع الجمال أو الغناء، كما ورد في الحديث رواه البخاري (4802) ومسلم (1466) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ».





وأوضح الداعية الإسلامي، أنه ليس المقصود من حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن يتزوج الرجل من امرأة ذات دين فقط، ولكن الأساس أن تكون ذات دين ويجتمع معها الجمال أو الغناء، أما الذي نبه عليه الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهو ألا نختار الزوجة لجمالها فقط وتناسى أخلاقها الدينية.