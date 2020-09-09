محافظ أسيوط: انقضاء جولة إعادة مجلس الشيوخ دون أي شكاوى أو مشاكل

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن جميع اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ فى جولة الاعادة 2020 البالغ عددها 636 لجنة فرعية بقرى ومراكز المحافظة قد أغلقت أبوابها في اليوم الثاني والأخير في تمام التاسعة مساءً دون حدوث ما يعكر صفو عمليات التصويت موضحًا أن أعمال فرز الأصوات باللجان الفرعية قد بدأت فور إغلاق اللجان وسيتم تجميعها من اللجان الفرعية وإرسالها للجنة العامة بلجنة مدرسة أسيوط الزخرفية بحى غرب لتجميع نتائج الفرز وإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات تمهيدًا لإعلان النتيجة النهائية مشيرًا إلى تكاتف جميع القطاعات التنفيذية والأمنية لتخرج عمليات التصويت بالمظهر الحضاري وسط التزام تام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".





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كان محافظ أسيوط قد تابع عملية سير الانتخابات وغلق اللجان من خلال ترأسه غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بحضور العميد أركان حرب خالد شكرى بالمنطقة الجنوبية العسكربة والعقيد محمود صبحي المستشار العسكرى للمحافظة ويحيى زكريا مدير ادارة الازمات والكوارث بالمحافظة وبعض القيادات الأمنية والعسكرية وممثلي المديريات الخدمية والهيئات المختلفة ، كما تفقد محافظ أسيوط اليوم بعض مقار اللجان الانتخابية وتابع عملية التصويت داخل اللجان وسير عملية الانتخابات وسط تطبيق كامل للاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .





ووجه المحافظ الشكر إلى مواطني أسيوط بجميع المراكز والمدن والقرى على خروجهم للانتخابات فى جولة الاعادة وممارسة حقهم الذي كفله الدستور والقانون لإستكمال مسيرة التنمية والبناء كما وجه الشكر إلى القضاة المشرفين على الانتخابات والقوات المسلحة ورجال الشرطة والإداريين المشرفين على الانتخابات لما بذلوه من جهد كبير كما وجه الشكر إلى كل المشاركين في غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على متابعتهم لعملية الاقتراع وتذليلهم كافة العقبات لإدلاء المواطنين بأصواتهم بكل سهولة ويسر.







