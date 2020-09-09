AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تنس طاولة الأهلي يفوز على المعادي في الدوري

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:08 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
فاز فريق رجال تنس الطاولة بالأهلي على المعادي، بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم بالصالة المغطاة بالإسماعيلية.

وجاءت نتائج فريق تنس طاولة الأهلي أمام المعادي كالتالي: «محمد شومان نجح في تحقيق الفوز على نظيره خالد جمال بنتيجة 3-1، فيما فاز سيد لاشين على باسل علاء بنتيجة 3-0، كما فاز محمد البالي بنتيجة 3-0 على شادي سمبل».

وأقيمت المباريات ضمن منافسات الدورة المجمعة لنهائيات منافسات الدوري العام المقامة حاليا في الإسماعيلية، التي تضم فرق: الأهلي، وإنبي، والزمالك، وسبورتنج، ومصر للتأمين، وطنطا، وحوار المنصورة والمعادي.

ويرأس جهاز تنس الطاولة بالأهلي، أشرف عبد الفتاح، ويعاونه عمرو رضا، مدربًا عامًّا، وأشرف صبحي مدربًا، وأحمد حامد، مديرًا إداريًّا، ومحمود الحناوي مدرب اللياقة البدنية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ناشئات يد الأهلي يتوج ببطولة الجمهورية

سيدات السلة بالأهلي يفوز على سموحة في بطولة الدوري

مرتبط الزمالك يتأهل لنهائيات دوري المحترفين

ترشيحاتنا

في بيان رسمي.. الزمالك يطالب بمنع أحمد شوبير من التعليق على مبارياته

اغتصب فتاة معاقة داخل توك توك بحلوان.. والنيابة تقرر حبسه

مدبولي: الدولة لن تهدم أي مبانٍ يشغلها مواطنون

بدون مكياج.. أمينة بالمايوه فى أحدث ظهور لها

من البريميرليج إلى الايجيبشن ليج.. قصة أول لاعب في التاريخ يأتي من ليفربول إلى حرس الحدود

أحمد موسى يعلن خبرا سارا للمواطنين بخصوص إزالة العقارات .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخاطر لن تتوقعها عند تناول جرعة زائدة من زيت السمك

بإطلالة على الموضة.. رضوى الشربيني تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

بكلمات رومانسية.. إطلالة جريئة لـ سيرين عبد النور رفقة زوجها