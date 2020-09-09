AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

على طريقة اللمبى 8 جيجا.. زرع شريحة إلكترونية بمخ مواطنة للتنصت

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:14 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
Advertisements
محمد زهير
أقامت نجلاء عبدالله المقيمة بالهرم دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، لإزالة شريحة الكترونية تم زرعها من جهات غير معلومة  بالمخ لها ولشقيقها بغرض التنصت.


وأكدت الدعوى التى حملت رقم ٥٦٢٥٩ لسنة ٧٤ قضائية أن هناك جهات غير معلومة قامت بوضع شريحة بداخلها هى وشقيقها، وقالت الشاكية اتعرض إلي مضايقات، حيث يوجد شريحة إلكترونية علي جسدي ويوجد أجهزة تصنت ومراقبة عن طريق القمر الصناعي لذلك قمت بتحرير المحضر رقم 19337 لسنة 2019 إداري الهرم بتاريخ 14 نوفمبر 2019  وتم حفظه.


واوضحت أن للشريحة الإلكترونية وأجهزة التنصت أضرارا عديدة تتمثل فى أضرار مزمنة : (1 السرطان  2_إلتهاب الأذن  3_الإلتهاب الرئوي  4_إعوجاج العمود الفقري وألم في العظام  5_ تلف الألياف العصبية  6_التأثير علي الجهاز المناعي  7_تقليل كفاءة الإنسان للقيام بأعمال ذهنية وجسمانية  8_إضطراب في النوم  9_ قلق نفسي)  فكل هذه الأمراض تنتج عن الشريحة الإلكترونية وأجهزة التنصت والمراقبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لعلاج الاكتئاب .. إيلون ماسك يطور شريحة ذكية يمكنها تحسين بعض وظائف المخ

أخطاء في حساب استهلاك الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع.. الوزراء يرد

لسنا أقل من الدول المتقدمة.. قريطم يوضح أهداف منظومة النقل الذكي والملصق الإلكتروني.. فيديو

حرك الأشياء بالتفكير.. إيلون ماسك يعرض خنزيرا زرع في دماغه شريحة إلكترونية

شريحة إيلون ماسك.. هل يحقق الملياردير الأمريكي أسطورة اللمبي 8 جيجا.. تفاصيل

اللمبى 8 جيجا.. استشارى مخ وأعصاب يسخر من اختراع إيلون ماسك

ترشيحاتنا

مدبولي: الدولة لن تهدم أي مبانٍ يشغلها مواطنون

زورت مستندات سلامة المنتجات.. الزراعة تحيل 30 شركة إلى النيابة العامة

إنجي علاء تشعل السوشيال ميديا بعدة صور لها مع يوسف الشريف.. شاهد

اغتصب فتاة معاقة داخل توك توك بحلوان.. والنيابة تقرر حبسه

مافيشي.. دولة كاملة حزينة لموت سمكة وتعلن الحداد

مفيش فايدة.. عقوبة جديدة على صالح جمعة لغيابه عن المران

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخاطر لن تتوقعها عند تناول جرعة زائدة من زيت السمك

بإطلالة على الموضة.. رضوى الشربيني تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

بكلمات رومانسية.. إطلالة جريئة لـ سيرين عبد النور رفقة زوجها