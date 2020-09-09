على طريقة اللمبى 8 جيجا.. زرع شريحة إلكترونية بمخ مواطنة للتنصت

أقامت نجلاء عبدالله المقيمة بالهرم دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، لإزالة شريحة الكترونية تم زرعها من جهات غير معلومة بالمخ لها ولشقيقها بغرض التنصت.









وأكدت الدعوى التى حملت رقم ٥٦٢٥٩ لسنة ٧٤ قضائية أن هناك جهات غير معلومة قامت بوضع شريحة بداخلها هى وشقيقها، وقالت الشاكية اتعرض إلي مضايقات، حيث يوجد شريحة إلكترونية علي جسدي ويوجد أجهزة تصنت ومراقبة عن طريق القمر الصناعي لذلك قمت بتحرير المحضر رقم 19337 لسنة 2019 إداري الهرم بتاريخ 14 نوفمبر 2019 وتم حفظه.







