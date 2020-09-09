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توك شو

نقيب الفلاحين: مش عايز فلاح ياخد عيش مُدعم

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:38 م
صدام أبو حسين، رئيس
صدام أبو حسين، رئيس النقابة العامة للفلاحين
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عادل نصار
طالب صدام أبو حسين، رئيس النقابة العامة للفلاحين، بـ"عدم إعطاء أي فلاح عيش مُدعم"، مضيفا: "أنا مش بأكله.. أنا بخبز في البيت".

وقال "أبو حسين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" عبر فضائية TeN، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، "أنا عايز الفلاح ياخد فلوسه، وبعدين يخبز في البيت، أنت بتديني 50 أو 200 جنيه في العيش كل شهر، ولكنها مش بتوصلني كلها".

وأكد "أبو حسين" أن مقترحه الداعي لإلغاء العيش المُدعم لـ الفلاحين؛ هدفه "العودة للقرية المنتجة"، بحسب قوله.

وقال "أبو حسين" إن مصر بها عجزا في اللحوم الحمراء 40% تقريبا، والحبوب نستوردها سنويًا بقيمة تقارب 10 ملايين طن، مضيفا: "حتى نحقق الاكتفاء الذاتي ونقلل الفجوة في الأغذية؛ علينا التوسع أفقيًا ورأسيا ونقلل الفاقد من القمح".

وأضاف: "الدولة أخذت خطوات كبيرة بإنشاء الصوامع وغيرها"، متابعا: "وأيضًا علينا تقليل أسعار المنتجات الزراعية".
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