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سيارات

بسعر 279.900 جنيه.. سعر سوزوكي ارتيجا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:00 ص
سوزوكي ارتيجا
سوزوكي ارتيجا
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أماني نوار
كشفت سوزوكي مصر عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" عن الموديل الجديد لـ سوزوكي ارتيجا العائلية "7 راكب موديل 2021.

واكدت الشركة أن السيارة متاحة في نسخة واحدة فقط بمصر، بسعر 279.900 جنيه، حيث لم يتم الإعلان عن وجود فئات أخرى منها.

وتأتي السيارة بمحرك مختلف عن السيارة السابقة 1500 سي سي بدلا من 1400 سي سي ،وهو محرك 4 سلندر ، يوفر للسيارة قوة 103 حصان ، وعزم دوران 138 نيوتن متر كما تنقل القوة للعجلات الامامية للسيارة عبر ناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات .

وستقدم السيارة في مصر مع طول أكبر من السابق وحجم أكبر بواقع 4.3 مرت ، وعرض 1.7 متر وارتفاع 1.6 متر وقاعدة عجلات 2.7 متر ، وارتفاع عم الارض سم ، وستتوفر في السيارة ايرباج أمامي وسنترلوك ن وفراكل مانعة للانغلاق بالإضافة إلى توزيع الكتروني لقوة الفرامل ،ومانع سرعة وانذار سرقة .

 وتتمتع السيارة بمصابيح خارجية ، واحد ث كشافات ضبب ومرايا كهربائية ، وشاشات داخلية في السيارة ولمسات من الخشب في الداخل وزجاج كهربائي وامكانية فتح وتغشيل المحرك عن بعد .
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