AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نجمات خطفن الأنظار على الشاطئ.. فيفي عبده الأجرأ وليلى علوي الأجمل

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:47 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
عدد كبير من نجمات الفن خطفن الأنظار على الشواطئ فى صيف 2020 بإطلالات صيفية أنيقة ومعاصرة، وفى التقرير التالى نرصد لكم أبرز هؤلاء الفنانات.

الفنانة ليلى علوي 
شاركت النجمة ليلى علوي، عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، بعدد من الصور أثناء قضاء إجازتها الصيفية، ونالت الصور العديد من التعليقات التي أشادت بجمالها وروحها.

وظهرت ليلى علوى مرتدية كاش مايو أبيض ونظارة شمس وتسريحة الشعر البسيطة.

وعلقت ليلى علوي "والروح إيه يداويها غير شمس وبحر ونسمة هوا".

الفنانة نرمين الفقى 
نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة على حسابها الشخصي "إنستجرام".

وظهرت نرمين الفقي، في الصورة، وهي ترتدي كاش مايوه كحلي، أمام البحر، وشعرها منسدل على الأكتاف.


الفنانة نيللى كريم 

نشرت النجمة نيللى كريم صور جديدة لها من إجازتها الصيفية، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت نيللى كريم علي شاطئ البحر ترتدي كاش مايوه اسود انيق، نالت إعجاب متابعيها".

الفنانة فيفى عبده 
شاركت فيفي عبده جمهورها ومتابعيها صورة لها من حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت فيفي عبده بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود جرئ واعتمدت على الشعر المنسدل والمكياج الجذاب 

الفنانة هيدى كرم 
تألقت الفنانة هيدي كرم في أحدث ظهور لها على إنستجرام، حيث نشرت مجموعة من الصور لها وهى تركب حصان على البحر. 

وقالت هيدي كرم، إنها في فترة من الفترات كان أول ما تستيقظ تمسك الموبايل ولكنها كانت من العادات السيئة التي استغنت عنها، لافتة إلى أن أول يوم تصوير لها بيكون دمه تقيل على قلبها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ كاش مايوه من على البحر.. نيللي كريم تشارك جمهورها بصورة من إجازتها الصيفية

موجز السوشيال.. سمية الخشاب من داخل حمام سباحة.. بـ كاش مايوه.. إنجي علي تثير الجدل

أمينة خليل تثير الجدل .. صور جريئة وضعت النجمات في حرج شديد

حرر نفسك.. منة عرفة فى إطلالة ساحرة على شاطئ البحر.. شاهد

بكاش مايوه أسود.. نرمين الفقي تستعرض أناقتها على البحر

بـ كاش مايوه.. نيللي كريم تستمتع بالإجازة الصيفية

ترشيحاتنا

اغتصب فتاة معاقة داخل توك توك بحلوان.. والنيابة تقرر حبسه

بإطلالة كاجوال.. شقيقة محمد رمضان تخطف الأنظار رفقة زوجها

الصحة: تسجيل 175 إصابة جديدة بـ كورونا.. و17 وفاة

وفاة بطل كمال الأجسام التشيكي شوبرت عن 32 عاما

عودة الهاني سليمان.. أحمد سامي يعلن قائمة سموحة أمام الزمالك

مافيشي.. دولة كاملة حزينة لموت سمكة وتعلن الحداد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أحمر ومكياج جذاب.. دنيا سمير غانم تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

من داخل العيادة.. هنادي مهنا تخضع لعملية تجميل.. صور

بإطلالة كاجوال.. شقيقة محمد رمضان تخطف الأنظار رفقة زوجها