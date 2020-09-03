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فن

بالكعب العالي.. فيفي عبده تفاجئ جمهوها بإطلالة لافتة على البحر

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:55 م
فيفي عبدة
فيفي عبدة
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ميرنا محمود
شاركت فيفي عبده جمهورها ومتابعيها صورة لها عبر خاصية الاستوري من حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت فيفي عبده بإطلالة لافتة على البحر بالكعب العالي، وذلك خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية في الساحل الشمالي.

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واعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.

يُذكر أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.
بالكعب العالي.. فيفي عبده تفاجئ جمهوها بإطلالة لافتة على البحر
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