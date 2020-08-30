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مرأة

بملابس لافتة.. فيفي عبده بإطلالة جذابة من الساحل الشمالي

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:49 م
فيفي عبده
فيفي عبده
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محمد بدران

شاركت فيفي عبده جمهورها ومتابعيها صورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهرت فيفي عبده فى الصور بإطلالة لافتة وذلك خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية في الساحل الشمالي.

وارتدت فستانا ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم باللون الاصفر،  فيما تزينت ببعض الأكسسوارات العصرية و المتناسقة مع إطلالتها الصيفية.

ومن الناحية الجمالية، وضعت فيفي عبده  ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة وغير مبالغ فيها.


واعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.


يُذكر أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

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