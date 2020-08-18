احترمي سنك.. فيفي عبده تتعرض لهجوم شرس لهذا السبب

نشرت الفنانة فيفى عبده صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور إنستجرام.





وظهرت فيفى عبده فى الصورة بإطلالة جريئة وعلقت عليها قائلة "يا صباح الفل الساحل الشمالي بحبك".





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وأثارت فيفى عبده انتقادات الجماهير وجاءت التعليقات كالتالي:

احترمى سنك

عيب يا فوفا

احنا بنحبك بس مش للدرجة

كبرتي علي الحاجات دي

بتصغري ولا تكبري





واعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.





يُذكر أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.



