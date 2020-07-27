ليه الراجل بيبص بره.. فيفي عبدة تشوق جمهورها للحلقة القادمة من "صالون فيفي".. فيديو

نشرت النجمة فيفى عبده فيديو جديدا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".





وظهرت فيفى علي البحر قائلة: ليه الراجل بيدور علي راحته برة البيت مش بيكتفي ببيته وبيبص برة ، هل المشكلة فيه ولا فيكي ،نتقابل في صالون فيفي عبدة ونتناقش في كل حاجة و هقولك رايي.





وكتبت معلقة: يا مساء الفل الساحل الشمالي بحبك اوي لاف يو.





واعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.









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يُذكر أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.