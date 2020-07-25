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فن

بنظارة غريبة.. شاهد فيفي عبدة في أحدث ظهور عبر انستجرام

السبت 25/يوليه/2020 - 06:13 ص
فيفي عبدة
فيفي عبدة
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ميرنا محمود
نشرت النجمة فيفى عبده صورة جديدة عبر خاصية الاستوري على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت فيفى عبده بإطلالة مثيرة تبرز جمال أنوثتها بوضع المكياج صاخب ، مرتدية نظارة شمس غريبة .

واعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.


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يُذكر أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.
بنظارة غريبة.. شاهد فيفي عبدة في أحدث ظهور عبر انستجرام
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