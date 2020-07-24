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مرأة

ملابس لافتة.. فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة جريئة من الساحل الشمالي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:15 م
فيفي عبده
فيفي عبده
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت على الصورة قائلة: "مساء الفل من الساحل الشمالي".

وأثارت فيفي عبده الجدل، بإطلالة مثيرة تبرز جمال أنوثتها، مرتدية توب باللون الأزرق الزاهي مع جيب قصيرة باللون النبيتي، مع وضع الكرانيش باللون البمبي الفاتح على الرقبة والخصر، لتظهر بشكل لافت للأنظار.

وانتعلت فيفي عبده حذاء صيفي مكشوف باللون الفضي لإبراز قوامها الرشيق، مع تزيين أظافرها بالمانيكير الأحمر.

وتركت خصلات شعرها الأسود منسدلا بطريقة مجعدة أعلى الكتف.

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