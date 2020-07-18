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فن

زعلانة وعندي اكتئاب.. فيفي عبده تشارك جمهورها بصورة جديدة عبر انستجرام

السبت 18/يوليه/2020 - 02:44 ص
فيفي عبدة
فيفي عبدة
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ميرنا محمود
نشرت فيفى عبده، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت فيفي مرتدية بلوزة  سوداء مكشوفا الكتفين وتركت شعرها منسدلًا علي كتفها 

وكتبت فيفي معلقة على صورتها: ‏الصورة دي اتصورتها وأنا زعلانة قوي لأن عندي اكتئاب قلت اللى بيحبوني هيزعلوا على زعلى واللى بيكرهونى هيفرحوا فيا على كلن اسكوزمى انجوى خليك جود بوى مش مهم مين اللى سمايل فى الاخر لف يوووو 

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يُذكر أن آخر أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.


مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.
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