فيفي عبده توجه رسالة لـ عبد الرحمن أبو زهرة: متكتأبش

وجهت الفنانة فيفي عبدة رسالة الي الفنان الكبير عبد الرحمن ابو زهرة من خلال خاصية استوري عبر حسابها ب"انستجرام".





وكتبت": متكتأبش مفيش اتنين عبد الرحمن ابو زهرة هو واحد بس وانت فنان كبير ولازم نشوفك في الأعمال الفنية قريبا.





وكان الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة أعلن سبب حالة الاكتئاب التى مر بها مؤخرًا ودفعته للتفكير فى اعتزال العمل الفنى، موضحًا أن السبب وراء ذلك هو رحيل زوجته التى توفيت فى 30 نوفمبر من العام الماضى.





وتابع: "زوجتى ماتت 30 نوفمبر 2019 ..والله حتى الآن اتذكرها كما لو أنها ماتت أمس فقد عشت معها 56 عاما.





وأضاف "أبو زهرة"، أن فراق زوجته أثر فيه كثيرًا وأدخله حالة من الاكتئاب، لم يتحملها، نظرًا لتعلقه بها.



