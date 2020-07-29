على أنغام يا طيب القلب.. شاهد وصلة رقص لـ فيفي عبده عبر انستجرام

نشرت النجمة فيفى عبده فيديو جديدًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور انستجرام.





وظهرت فيفى عبده بالفيديو بإطلالة جذابة مُرتدية عباءة باللون الفوشيا وهى ترقص بمنزلها علي أنغام أغنية "يا طيب القلب".





واعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.





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يُذكر أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.



