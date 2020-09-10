نتائجها مضمونة.. أسرع أعشاب لتحويل الجسم لماكينة حرق دهون

خلطة أعشاب للتخسيس فى أسبوع

كيف تطبقين الوصفة







يُضاف مسحوق القرفة وبذور الحلبة والشاى أخضر إلى الماء ويغلى ودعها تبرد و أضف خل التفاح ويقلب جيدا ويشرب.

فائدة الوصفة .