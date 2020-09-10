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مرأة

نتائجها مضمونة.. أسرع أعشاب لتحويل الجسم لماكينة حرق دهون

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:24 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
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لمياء الياسين

تبحثين عن وصفة أعشاب للتخسيس سريعة وتحويل الجسم لماكينة حرق دهون إليك خلطة أعشاب للتخسيس فى أسبوع وأعشاب للتنحيف من العطار وأعشاب لتخسيس الكرش لنسف الدهون العنيدة فى منطقة البطن والأرداف.
خلطة أعشاب للتخسيس فى أسبوع

1. خل التفاح والقرفة

مكونات خلطة أعشاب للتخسيس فى أسبوع

1 ملعقة صغيرة أوراق شاي أخضر
ملعقة صغيرة خل التفاح
1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة السيلاني
1 كوب ماء
2 ملاعق صغيرة بذور الحلبة

كيف تطبقين الوصفة

يُضاف مسحوق القرفة وبذور الحلبة والشاى أخضر إلى الماء ويغلى ودعها تبرد و أضف خل التفاح ويقلب جيدا ويشرب.
فائدة الوصفة .
لا يمكن تناول خل التفاح نيئًا بسبب مذاقه القوي وغير المرغوب فيه. تضيف القرفة نكهة لذيذة وحلوة للشراب، كما أنه يخفض مستويات السكر في الدم ، ويقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، وله عدد كبير من الفوائد الرائعة الأخرى التي تجعله جزءًا لا غنى عنه من النظام الغذائي لأي شخص.
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