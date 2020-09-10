AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرتضى منصور يفتح النار على عمرو الجنايني ..فيديو

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:53 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، مؤكدا أن الجنايني من مشجعي الزمالك ولكنه دائما ما يعمل ضد مصلحة النادي.

وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات متلفزة على قناة "الزمالك"، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" أرسل 9 ملايين جنيه مكافأة للفريق؛ عقب التتويج ببطولة الكونفدرالية ولكن اللجنة الخماسية لم ترسلها للنادي.

وتابع مرتضى منصور، أنه يتعجب من حديث البعض عن دعم بعض رجال الأعمال لـ الفريق لضم صفقات جديدة، مؤكدا أن هذا لم يحدث مطلقا.

وأشار مرتضى منصور إلى أن عمرو الجنايني يكتفي بـ الاحتفال بفوز الفريق عبر مواقع السوشيال ميديا فقط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد مجاهد يفتح النار على اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة بقيادة عمرو الجنايني

أعتذر للعراق.. 11 تصريحا من مرتضى منصور أبرزها الزمالك سيفوز بالدورى بعد تطبيق الـ VAR

عقب تحقيق الفوزعلى مصر المقاصة.. 6 تصريحات نارية لرئيس الزمالك

ترشيحاتنا

بـ 2 مليون دولار.. بيونسيه تحتفل بعيد ميلادها في هذا اليخت.. صور

في عيد ميلاد فريدة سيف النصر تعرف على اسمها الحقيقي

حبيبة طارق العريان تتألق في جلسة تصوير جريئة.. صور

كيفية قضاء الصلوات الفائتة التي لا يعلم عددها.. الإفتاء تجيب

دواء في كل منزل يعرض صاحبه للخطر.. تفاصيل

ميدو يفجر مفاجأة: قيمة عقد رمضان صبحي مع بيراميدز مساوية لما يحصل عليه في الأهلي

AdvertisementS

تصعيد رسمي جديد من اللجنة الخماسية ضد مرتضى منصور

ميدو يفجر مفاجأة: قيمة عقد رمضان صبحي مع بيراميدز مساوية لما يحصل عليه في الأهلي

رد فعل غاضب من الزمالك عقب تصريحات والد الطفل الغريق في النادي

مرتضى منصور يكشف تفاصيل عرض الزمالك لـ شريف إكرامي.. ويتهم شوبير بالتسبب في رحيله عن الأهلي

الحسم خلال ساعات| الكاف يؤجل نصف نهائي أبطال إفريقيا والنهائي في نوفمبر.. تعرف على المواعيد الجديدة

ليس لديه رحمة.. مرتضى منصور يفتح النار على الخطيب عقب موافقة الأهلي على تأجيل نصف نهائي أفريقيا

إسلام صادق يكشف تفاصيل مثيرة عن انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز

شوبير يسخر من بيان الزمالك بشأن المطالبة بمنعه من التعليق على مباريات الفريق

مرتضى منصور يفتح النار على عمرو الجنايني ..فيديو

والد الطفل الغريق بـ حمام سباحة الزمالك لـ مرتضى منصور: لن أسامح.. والنظام يسير بشكل خاطئ في النادي ..فيديو

خاص| شوبير يكشف سر عودته للتعليق على المباريات

إخفاء العقد وعدم سداد المستحقات.. المصري يعيد أزمة التوأم من جديد مع طارق العشري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموضة وأنيقة.. 15 صورة تبرز أناقة وفاء الكيلاني في عيد ميلادها

بـ 2 مليون دولار.. بيونسيه تحتفل بعيد ميلادها في هذا اليخت.. صور

حبيبة طارق العريان تتألق في جلسة تصوير جريئة.. صور