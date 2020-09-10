مرتضى منصور يفتح النار على عمرو الجنايني ..فيديو

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، مؤكدا أن الجنايني من مشجعي الزمالك ولكنه دائما ما يعمل ضد مصلحة النادي.





وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات متلفزة على قناة "الزمالك"، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" أرسل 9 ملايين جنيه مكافأة للفريق؛ عقب التتويج ببطولة الكونفدرالية ولكن اللجنة الخماسية لم ترسلها للنادي.





وتابع مرتضى منصور، أنه يتعجب من حديث البعض عن دعم بعض رجال الأعمال لـ الفريق لضم صفقات جديدة، مؤكدا أن هذا لم يحدث مطلقا.





وأشار مرتضى منصور إلى أن عمرو الجنايني يكتفي بـ الاحتفال بفوز الفريق عبر مواقع السوشيال ميديا فقط.



