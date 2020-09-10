الدولار ينزل عن ذروة 4 أسابيع.. واليورو يرتفع

شجع التقرير، المنشور عشية اجتماع البنك المركزي الأوروبي، الخميس، على شراء اليورو.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك، «يبدو أنه مازال هناك تفاؤل قوي حيال تعاف لمنطقة اليورو.. سيتطلب مزيدا من الدعم، لكن الأوضاع ليست سيئة كما كان يُعتقد في البداية.» وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1805 دولار، ليهبط مؤشر العملة الأمريكية 0.3 بالمئة أيضا إلى 93.265. وفي وقت سابق اليوم، صعد المؤشر إلى ذروة أربعة أسابيع عند 93.664.

وهبط الدولار 0.5 بالمئة إلى 0.9130 فرنك سويسري، وارتفع 0.2 بالمئة إلى 106.20 ين.