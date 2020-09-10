انخفاض معدل التضخم الشهري -0.3% لشهر أغسطس2020



وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية سجل 3.3% في شهر أغسطس الماضي.

ترجع أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-10.4%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-4.4%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-2.7%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-2.6%)، مجموعة الملابس والاحذية بنسبة (-0.3%).

ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (-0.3%) ... هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (7.4%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (3.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.9%)، مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (1.8%).

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ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.4%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة إيجار المسكن بنسبة (0.1%). وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (3.6%) لشهر أغسطس 2020 مقابل (6.7%) لنفس الشهـر من العام السابق.

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في مصر لإجمالي الجمهورية (107.4) نقطة لشهر أغسطس 2020، مسجلًا انخفاضًا قدره (-0.3%) عن شهر يوليو 2020.