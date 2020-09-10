تطوير مركز علاج الإدمان ودعمه بمركز جديد للسموم في مطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح انه يتم حاليا اعمال تطوير مركز العزيمة لتأهيل لعلاج الادمان بطريق القصر بمرسى مطروح التابع لصندوق مكافحة وعلاج الادمان بمجلس الوزراء وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى .









وأضاف أن أعمال تطوير المركز يشمل اقامة عيادات خارجية وقسم علاج للسموم (الديتوكس) كإضافة جديدة ضمن مراحل العلاج والتأهيل، مع الاطمئنان على توافر كافة الادوية والمستلزمات والاستعداد لافتتاح أعمال التطوير قريبًا .





وأكد فتحى الجمل وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمطروح ان المركز مقام على مساحة 7 آلاف متر ويضم 27 شاليه، بالإضافة إلى مبنى إدارى ومطعم ومركز كمبيوتر ومكتبه وقاعة اجتماعات وملعب كرة قدم وصالة رياضية تضم أحدث الأجهزة على احدث مستوى رياضى وغيرها.





وأضاف أن المركز يضم ايضا مطبخ ومطعم وغرف وصالات رياضية وموسيقي ومكتبة ، للعمل على توفير كافة الخدمات للمرضى وتقديم العلاج اللازم.





وأشار أن مركز التأهيل والعزيمة يعد أول مركز من نوعه فى مطروح لعلاج حالات الإدمان مع استقبال وعلاج جميع الحالات من جميع أنحاء الجمهورية.



