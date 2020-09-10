AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تطوير مركز علاج الإدمان ودعمه بمركز جديد للسموم في مطروح

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:36 ص
مركز علاج الادمان
مركز علاج الادمان
Advertisements
ايمن محمود
أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح انه يتم حاليا اعمال تطوير مركز العزيمة لتأهيل لعلاج الادمان  بطريق القصر بمرسى مطروح التابع لصندوق مكافحة وعلاج الادمان بمجلس الوزراء وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى .


وأضاف أن أعمال  تطوير المركز يشمل اقامة عيادات  خارجية وقسم علاج للسموم (الديتوكس) كإضافة جديدة ضمن مراحل العلاج والتأهيل، مع الاطمئنان على توافر كافة الادوية والمستلزمات والاستعداد لافتتاح أعمال التطوير قريبًا .

وأكد فتحى الجمل وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمطروح  ان المركز مقام على مساحة 7 آلاف متر ويضم 27 شاليه،  بالإضافة إلى مبنى إدارى ومطعم ومركز كمبيوتر ومكتبه وقاعة اجتماعات وملعب كرة قدم وصالة رياضية تضم أحدث الأجهزة على احدث مستوى رياضى وغيرها.

وأضاف أن المركز يضم ايضا مطبخ ومطعم وغرف وصالات رياضية وموسيقي ومكتبة ،  للعمل على توفير كافة الخدمات للمرضى وتقديم العلاج اللازم.

وأشار أن مركز التأهيل والعزيمة  يعد أول مركز من نوعه  فى مطروح  لعلاج حالات الإدمان مع استقبال وعلاج جميع الحالات من جميع أنحاء الجمهورية.

تطوير مركز علاج الإدمان ودعمه بمركز جديد للسموم في مطروح
تطوير مركز علاج الإدمان ودعمه بمركز جديد للسموم في مطروح
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القباج: استمرار عمل الخط الساخن لعلاج الإدمان خلال أيام عيد الأضحى

حملة مكبرة على مراكز علاج الإدمان بالعاشر من رمضان وضبط 48 متعاطيا..صور

269 مليون مدمن مخدرات حول العالم بينهم 192 مليون يتعاطي الحشيش

عمرو عثمان: الخط الساخن لعلاج الإدمان قدم الخدمات العلاجية لـ 508 آلاف مريض إدمان خلال 4 سنوات

مكافحة الإدمان والتعاطى.. ندوة بديوان عام مطروح

القباج: تقديم الخدمات العلاجية لـ 80 ألف مريض إدمان مجانا حتى أغسطس 2020

ترشيحاتنا

فيفي عبده ولقاء الخميسي الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

في عيد ميلاد وفاء الكيلاني.. عمرها الحقيقي وعدد زيجاتها

جلسة خاصة بالأمة الكويتي ..طرح الثقة في وزيري التربية والداخلية

أخبار الرياضة.. أول تعليق من شوبير على بيان الزمالك.. مرتضى منصور يكشف عن تفاصيل عرضه لضم إكرامي.. صدى البلد يكشف مواعيد مباريات نصف نهائي أفريقيا

رياح وأمطار.. الأرصاد السعودية تحذر سكان 5 مناطق من طقس اليوم

اشترِ آيفون 7 بـ 2200 جنيه فقط.. عرض الخميس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز جمال وفاء الكيلاني

أخطر من الرئة.. دراسة تحذر من تأثير فيروس كورونا على الدماغ

دراسة تكشف عن فئات جديدة من الشباب أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا