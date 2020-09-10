يحاكي POCO X3.. شاومي تعتزم إطلاق هاتف Redmi Note 10 بتقنية 5G

أطلقت شاومي Xiaomi ، خلال الأيام الماضية، هاتف POCO X3 رسميا في أوروبا، بسعر يبدأ من 199 يورو، حيث يعد هذا الجهاز النسخة العالمية من هاتف Redmi Note 10 ، والذي سيتوفر في الأسواق الصينية قريبا.





وبحسب ما ذكره موقع "gizchina" التقني، أكدت أحدث التسريبات على أن هاتف Redmi Note 10 Pro، سيدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، على عكس إصدار Xiaomi POCO X3 المدرج في أوروبا والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الرابع 4G ، نظرا لأن الصين قامت بنشر شبكات الجيل الخامس بشكل كامل داخل البلاد.









وأشارت التسريبات السابقة، إلى أن سلسلة هواتف ريدمي نوت 10، والتي تأتي ضمن الفئة المتوسطة ستضم إصدارين هما Note 10 و Note 10 Pro، حيث سيعمل هاتف Note 10، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 732G، يدعم شبكات الجيل الرابع 4G، بينما سيعمل هاتف بواسطة شريحة الجيل الخامس 5G.





وحسبما ورد في التسريبات، سيأتي هاتف ريدمي نوت 10، بشاشة كاملة من نوع LCD، بقياس 6.67 بوصة، مع تصميم مثقوب يضم الكاميرا الأمامية، وبدقة عرض 2400 × 1080 بيكسل، مع معدل تحديث للشاشة بتردد 120 هرتزا، ومعدل لمس يبلغ 240 هرتز.





وأشارت التسريبات السابقة، إلى أن هاتف Redmi Note 10، سيحتوي على معالج ثماني النواة يعمل مع نظام التشغيل Android 10، ومقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت.