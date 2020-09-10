بدون الملاحق.. التعليم العالى: تنسيق المرحلة الثالثة يضم 86165 طالبا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، عن نتائج المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2020، خلال مؤتمر صحفي، والذي سيتم خلاله إعلان موعد فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.









وأوضح وزير التعليم العالى أن تنسيق المرحلة الثالثة سيضم 86165 بالشعبتين العلمية والأدبية دون طلاب الملاحق.









وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن عن بدء المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 1-9-2020 وتستمر المرحلة حتى يوم السبت 5-9-2020 لمدة خمسة أيام.









ويمكن الاطلاع على نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق عبر الموقع الرسمي عبر هذا الرابط:











وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شدد على أهمية حفاظ الطلاب على الرقم السري الخاص بهم حتى لا يقوم أحد بتغيير رغبات الطلاب على موقع التنسيق، مؤكدا ضرورة الالتزام بمواعيد التعديل في الرغبات والتأكد من ترتيبها بالشكل الذي يريده الطالب لأنه من الصعب التعديل بعد انتهاء المرحلة.