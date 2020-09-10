السبت المقبل.. فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سيتم فتح باب التحويلات لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق يوم السبت 12 سبتمبر المقبل لتستمر حتى يوم الأربعاء.









وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية اليوم، أن الأماكن الشاغرة لطلاب علمي في حقوق وآداب وسياحة وتربية نوعية ورباضية والكليات التكنولوجية لمن اجتاز الاختبارات.









وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتائج المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2020، خلال مؤتمر صحفي، والذي تم خلاله إعلان موعد فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.











وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن عن بدء المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 1-9-2020 وتستمر حتي يوم السبت 5-9-2020 لمدة خمسة أيام.









وقال عبد الغفار خلال مؤتمر صحفي، إنه سيتم فتح باب التحويل لتقليل الاغتراب بعد انتهاء المرحلة الثانية، لافتا إلى أن عدد طلاب المرحلة الثانية يبلغ 254512 طالبا.









ويمكن الاطلاع على نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق عبر الموقع الرسمي عبر هذا الرابط:







