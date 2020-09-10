ضبط 370 أسطوانة بوتاجاز منزلية مدعمة بالقاهرة قبل بيعها بالسوق السوداء

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 370 إسطوانة بوتاجاز منزلية مدعمة بالقاهرة قبل بيعها بالسوق السوداء .





فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( عدد 370 إسطوانة بوتاجاز منزلية مدعمة) بحوزة (مسئول عن مستودع بوتاجاز - كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية) قام بتجميعها بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية وجرائم الغش التجارى وإستغلال السلع.