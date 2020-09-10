هالة زايد: الوزارة قدمت أكثر من 2100 إنفوجراف توعوي خلال الفترة الماضية لأزمة كورونا

طالبت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، من منظمة الصحة العالمية، إجراء الدور الرقابي والصحي على وزارة الصحة والسكان المصرية، نظرًا لدورهم الكبير، في متابعة محتوى كتيبات وزارة الصحة، التي تنشر في كافة المؤسسات.





وأشارت وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف في مصر، أن رئيس منظمة الصحة العالمية في مصر، أكد أن كل دولة لها تحديتها الخاصة بها، مشيرًا إلى خطورة فيروس كورونا تعدت الفيروس نفسه، تحديات اقتصادية كبيرة.



