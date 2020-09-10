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وزيرة الصحة: نسبة الإصابة بين الأطفال بكورونا بسيطة ولكن الطفل حامل للمرض.. فيديو

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:18 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الاجراءات الاحترازية المتبعة لعودة المدارس تتم تحت رعاية منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، منوهة أن العالم يتخذ إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا وعودة المدارس مرة أخرى وفقًا لطبيعة المرض لديها.

وأكدت وزيرة الصحة فى المؤتمر المنعقد منذ قليل، أن مصر استطاعت وضع خطة متكاملة للحد من انتشار فيروس كورونا بحيث تم عمل امتحانات فى أمان وعودة المدارس بشكل سليم، مشيرة إلى أن نسبة الإصابات بين الأطفال قليلة ولكن الطفل يكون حاملا للفيروس لذلك يجب حماية أسرته بشكل جيد.

وأشارت إلى أنه يتم متابعة الأطفال جيدًا بداية من المدرسة والوحدة الصحية فى المدرسة وحتى متابعة الحالات المسجلة إيجابيًا، مؤكدة أن تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية والتربوية والتعليمية تعدت خطورة الفيروس نفسه.

وأوضحت أنه تم عمل ربط إلكترونى بين وزارتى الصحة والتربية والتعليم لرصد ومتابعة حالات الإصابة بفيروس كورونا.
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