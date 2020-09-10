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حوادث

ضبط 50 ألف قطعة مستلزمات طبية في السيدة زينب

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:15 م
٥٠ الف قطعة مستلزمات
٥٠ الف قطعة مستلزمات طبية
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كتب محمد صبرى
تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٥٠ الف قطعة مستلزمات طبية "كمامة، قفاز طبى، قناع أكسجين" بدون مستندات "مجهولة المصدر" وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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